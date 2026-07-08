Mantova – L' Associazione internazionale degli esorcisti interviene contro alcune cure negli ospedali oncologici dove viene adottata la pratica del Reiki, pratica olistica di origine giapponese utilizzata come forma terapeutica alternativa per il trattamento di malanni fisici, emozionali e mentali. "Altro non è che una tecnica di channeling (o spiritismo) e ricorre alla presunta guarigione per mezzo di tecniche per le quali verrebbe trasmessa l'energia dal Reiki Channelizer (colui che canalizza l'energia Reiki) al Receiver (colui che riceve il trattamento). Chi pratica il Reiki cade perciò nel peccato di superstizione - avvertono gli esorcisti - e si espone all'azione straordinaria del maligno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Reiki per i malati di cancro, il monito degli esorcisti: “Pratica superstiziosa, i cattolici si astengano”

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