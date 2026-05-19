Un uomo ha sparato lungo una strada ad Assiut, nel Sud dell’Egitto, provocando la morte di otto persone e il ferimento di altre cinque. Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e stanno cercando il responsabile. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai feriti e trasportarli in ospedale. La zona è stata messa sotto controllo mentre si cerca di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un uomo ha aperto il fuoco per strada ad Assiut, nel Sud dell’Egitto, uccidendo otto persone e ferendone altre cinque. L’assalitore è stato poi neutralizzato dalla polizia. I motivi dell’aggressione non sono stati immediatamente chiari, ma il ministero dell’Interno ha dichiarato che il presunto responsabile soffriva di disturbi mentali ed era stato curato in un ospedale psichiatrico al Cairo. Le immagini, diffuse dal sito egiziano Cairo24.com, mostrano le forze di sicurezza e le ambulanze fuori dall’ospedale universitario di Assiut. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Egitto, un uomo apre il fuoco e uccide otto persone: le immagini dopo la sparatoria

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