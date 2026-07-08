Uomo ucciso in un agguato in un parcheggio a Brescia 5 condanne | assolto il presunto mandante

Un uomo è stato ucciso in un agguato avvenuto in un parcheggio a Brescia la sera della vigilia di Natale 2023. Cinque persone sono state condannate a pene complessive di 53 anni di carcere. Il presunto mandante dell’omicidio è stato assolto. La sentenza riguarda anche altri imputati coinvolti nel fatto. La vicenda si è conclusa con le condanne e l’assoluzione del presunto mandante, che non è stato ritenuto responsabile dell’omicidio.

Assolto il presunto mandante dell'omicidio di Ranjit Singh, ucciso la sera della vigilia di Natale del 2023 in un agguato in un parcheggio di Brescia. Cinque condanne per un totale di 53 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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