È stato assolto il presunto mandante dell’omicidio di Matilde Sorrentino, chiudendo così un lungo procedimento giudiziario. Le autorità hanno analizzato i materiali raccolti durante le indagini e, alla luce delle evidenze, hanno deciso di non proseguire con l’accusa. Le prove ritenute decisive contro l’indiziato sono state considerate insufficienti o non conformi ai requisiti richiesti dalla legge. La vicenda si è così conclusa con l’assoluzione dell’imputato.

? Cosa scoprirai Chi ha davvero ordinato l'esecuzione di Matilde Sorrentino?. Perché le prove contro il presunto mandante sono state scartate?. Come ha influito la lettera al procuratore Gratteri sul verdetto?. Quali dettagli hanno messo in dubbio la testimonianza del collaboratore?.? In Breve Alfredo Gallo resta condannato all'ergastolo come esecutore materiale del delitto del 26 marzo 2004.. Collaboratore Pietro Izzo aveva indicato Tamarisco tramite una lettera inviata al procuratore Gratteri.. L'omicidio scaturì dalla denuncia di Matilde Sorrentino contro il sistema di abusi nel rione Poverelli.. Il procedimento giudiziario si protrae da oltre vent'anni tra condanne e annullamenti della Cassazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Matilde Sorrentino: assolto il presunto mandante dell’omicidio

Omicidio Matilde Sorrentino: assolto il presunto mandante

Notizie correlate

Leggi anche: Omicidio Sorrentino, assolto Tamarisco: dopo due ergastoli, cade l’accusa di mandante

Mamma uccisa per avere difeso i figli dai pedofili: Tamarisco assolto per l’omicidio di Matilde SorrentinoDopo due condanne è stato assolto Francesco Tamarisco, ritenuto mandante dell'omicidio di Matilde Sorrentino, la donna assassinata, secondo gli...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Torre Annunziata, il brutale omicidio della mamma coraggio Matilde Sorrentino resta senza mandante: assolto Tamarisco; Omicidio Matilde Sorrentino, assolto il presunto mandante; Omicidio Matilde Sorrentino. fece arrestare i pedofili e fu uccisa. Boss assolto: Non è lui il mandante; Omicidio Matilde Sorrentino, colpo di scena al processo: assolto Francesco Tamarisco dopo due condanne.

Caso Matilde Sorrentino, assolto Francesco Tamarisco accusato di essere il mandante dell’omicidioLa Corte di Assise di Appello di Napoli, dopo il rinvio della Cassazione, assolve Tamarisco e conferma la condanna definitiva di Alfredo Gallo come esecutore materiale del delitto ... ilgazzettinovesuviano.com

Omicidio di Matilde Sorrentino, assolto dall’ergastolo Francesco TamariscoLa Corte di Assise di Appello di Napoli ha assolto Francesco Tamarisco dall'accusa di essere il mandante dell' omicidio di Matilde Sorrentino, la donna ... napolivillage.com

Il pentito Pietro Izzo ha interrotto la sua collaborazione con la giustizia per poi confermare la sua attendibilità circa l'omicidio di Matilde Sorrentino, con una lettera inviata al procuratore di Napoli Nicola Gratteri, l'11 dicembre 2025 https://nap.li/3CyM - facebook.com facebook

Omicidio Matilde Sorrentino, Francesco Tamarisco assolto dopo il nuovo processo #4maggio #notizie #attualità x.com