Un uomo di 59 anni è stato colpito al petto con una fiocina nel parcheggio di un supermercato a Carvico nel primo pomeriggio di ieri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le sue condizioni non sono ancora chiare. La polizia ha fermato un sospetto in serata, ma i motivi dell’agguato rimangono da accertare.

Carvico (Bergamo) – I contorni dell’episodio sono ancora da definire. Nel primo pomeriggio di ieri nel parcheggio del supermercato, a Carvico, un uomo di 59 anni è stato colpito al petto. Resta da capire anche nel dettaglio l’arma che è stata utilizzata. Pare con una fiocina da subacqueo lanciata da un’auto in corsa, mentre camminava insieme alla sua compagna. Alcuni testimoni avrebbero parlato di una sorta di freccia scoccata dal finestrino abbassato dell’auto, il cui conducente si è poi dato alla fuga. Una specie di freccia lunga all’incirca 50 centimetri che ha colpito l’uomo al torace. Fortunatamente il ferito è stato subito soccorso da alcuni testimoni, tra cui una dottoressa che si trovava a passare di lì in quel momento, che hanno lanciato immediatamente l’allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giallo sull’agguato in un parcheggio a Carvico: uomo trafitto al petto da una fiocina, il presunto autore fermato in serata

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