Uno studio del MIT evidenzia che l'uso di ChatGPT può ridurre la capacità di memoria e di ragionamento tra i giovani. I testi prodotti dall’intelligenza artificiale sono grammaticalmente corretti ma spesso privi di contenuto significativo. Molti insegnanti segnalano che gli elaborati realizzati con l’IA risultano vuoti e superficiali. La ricerca si concentra sugli effetti dell’utilizzo di ChatGPT sui processi cognitivi degli studenti, senza approfondire eventuali implicazioni educative o etiche.

Temi grammaticalmente perfetti ma stranamente vuoti: è la sensazione che molti docenti provano davanti agli elaborati costruiti con l'intelligenza artificiale. Una ricerca del MIT ha misurato per la prima volta cosa accade nel cervello di chi usa ChatGPT per scrivere. I risultati sull'attività neurale raccontano di connessioni che si spengono e di ricordi che svaniscono in fretta, lasciando dietro di sé pagine ordinate ma prive di pensiero personale.L'esperimento con l'elettroencefalogrammaI ricercatori hanno coinvolto 54 studenti universitari di vari atenei americani. Il compito era semplice: scrivere tre brevi saggi in venti minuti. I partecipanti sono stati divisi in tre squadre:il primo gruppo poteva usare solo il chatbot;il secondo si affidava al motore di ricerca Google;il terzo contava unicamente sulla propria mente. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Segui gli aggiornamenti su ChatGPT.

© Scuolalink.it - Uno studio del MIT rivela come ChatGPT indebolisca memoria e ragionamento dei ragazzi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I semi delle piante sentono il suono della pioggia: lo studio del MIT rivela un meccanismo biologico inaspettatoUno studio del MIT ha scoperto che i semi delle piante sono in grado di percepire il suono della pioggia.

L’uso di ChatGPT per i compiti spegne le connessioni cerebrali e la memoria dei ragazzi. La ricercaUno studio evidenzia che l'uso di ChatGPT per i compiti può indebolire le connessioni cerebrali e la memoria degli studenti.

Temi più discussi: Effetto ChatGPT: gli scienziati misurano la memoria di chi usa troppo l'IA; Chi studia con ChatGPT poi dimentica quasi tutto: il fenomeno che preoccupa; L’intelligenza artificiale non sostituisce il sapere umanistico.

L'AI ci rimbambisce? ChatGPT risponde a uno studio del Mit che non convince. La vecchia e comoda diffidenzaC’è un momento, leggendo il lungo e meticoloso studio Your Brain on ChatGPT, in cui viene voglia di chiudere tutto e tornare a studiare con la luce fioca e i dizionari Zanichelli. Non perché lo ... ilfoglio.it

ChatGPT fa male al cervello? Lo studio del Mit: Si rischia un debito cognitivoUsare quotidianamente ChatGpt e altri strumenti di intelligenza artificiale avrebbe pesanti ripercussioni sulla capacità di apprendere, pensare e ricordare. Lo rivela uno studio del Mit di Boston, il ... rainews.it