L’uso di ChatGPT per i compiti spegne le connessioni cerebrali e la memoria dei ragazzi La ricerca
Uno studio evidenzia che l'uso di ChatGPT per i compiti può indebolire le connessioni cerebrali e la memoria degli studenti. La ricerca mostra che i temi generati dall’intelligenza artificiale risultano grammaticalmente corretti e ben strutturati, ma privi di profondità emotiva e personalità. Gli insegnanti segnalano che i compiti scritti con l'ausilio di questi strumenti spesso mancano di autenticità e creatività. Non sono stati divulgati dati specifici sui metodi o sui campioni analizzati.
Con l’avvento dell’intellogenza artificiale, ai docenti capita sempre più spesso di correggere temi grammaticalmente perfetti e impeccabili nella sintassi che però suonano irrimediabilmente vuoti. I ricercatori hanno coinvolto un gruppo di 54 studenti universitari provenienti da vari atenei americani. I partecipanti dovevano scrivere tre brevi saggi in venti minuti, divisi in tre squadre. La prima poteva usare esclusivamente ChatGPT, la seconda solo il motore di ricerca Google, mentre la terza doveva contare solo sul proprio cervello. Durante l’esecuzione, un caschetto registrava la loro attività neurale. I risultati restituiti dai monitor hanno mostrato una differenza abissale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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