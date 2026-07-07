L’uso di ChatGPT per i compiti spegne le connessioni cerebrali e la memoria dei ragazzi La ricerca

Notizia in breve

Uno studio evidenzia che l'uso di ChatGPT per i compiti può indebolire le connessioni cerebrali e la memoria degli studenti. La ricerca mostra che i temi generati dall’intelligenza artificiale risultano grammaticalmente corretti e ben strutturati, ma privi di profondità emotiva e personalità. Gli insegnanti segnalano che i compiti scritti con l'ausilio di questi strumenti spesso mancano di autenticità e creatività. Non sono stati divulgati dati specifici sui metodi o sui campioni analizzati.