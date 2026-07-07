Università fissate le date dei test d' ammissione nazionali per il 2026-2027 IL CALENDARIO
Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2026-2027. Le date delle prove sono state stabilite e rese pubbliche. Queste prove sono obbligatorie per accedere a determinati corsi di laurea. Le modalità di svolgimento e le scadenze saranno comunicate successivamente. La pubblicazione riguarda esclusivamente le prove di ammissione di carattere nazionale.
Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato il calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2026-2027. Le selezioni riguarderanno Scienze della formazione primaria, i corsi di laurea direttamente finalizzati alla formazione di Architetto, le Professioni sanitarie e i corsi in lingua inglese di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria. Il calendario delle prove Le selezioni per Scienze della formazione primaria si svolgeranno venerdì 11 settembre 2026. I test per l'accesso ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie sono invece fissati per mercoledì 16 settembre, per i corsi in lingua italiana, e giovedì 17 settembre, per quelli in lingua inglese. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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