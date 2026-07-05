Il Ministero dell'Università ha pubblicato il calendario ufficiale delle prove di accesso programmato per l'anno accademico 202627. Le date riguardano i test per i corsi di laurea e magistrale a numero chiuso, tra cui Medicina, Architettura e le Professioni sanitarie. Le prove si svolgeranno in diverse date stabilite nel calendario, con dettagli specifici per ogni corso. Le modalità di svolgimento sono confermate come a numero chiuso.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha reso noto il calendario ufficiale delle prove per l'accesso programmato 202627. Il documento riguarda i corsi di laurea e di laurea magistrale a numero chiuso, tra cui Medicina, Architettura e le Professioni sanitarie. L'obiettivo è dare agli studenti un'informazione utile in anticipo, così da organizzare al meglio lo studio e la preparazione. Anche gli Atenei potranno predisporre per tempo le misure organizzative necessarie allo svolgimento delle prove, evitando ritardi o sovrapposizioni tra i vari test.Il calendario dell'accesso programmato 202627Il primo appuntamento riguarda Scienze della formazione primaria: la prova si svolgerà l'11 settembre 2026, con contenuti fissati dal Decreto Ministeriale n. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Università, accesso programmato 2026/27: ecco tutte le date dei test

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ridiculed poor young man awaken commercial system:he hire 5star charm employee create empire.

Notizie e thread social correlati

Università, accesso programmato 2026/27: Professioni sanitarie, Architettura e Medicina in inglese. Le date dei testIl Ministero dell’Università e della Ricerca ha reso noto il calendario delle prove di ammissione per l’anno accademico 2026/27.

Serie A 2026/27, ecco tutte le date: quando esce il calendario e la lunga pausa NazionaliLa stagione di Serie A 2026/27 inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il 30 maggio 2027.

Temi più discussi: Università, accesso programmato 2026/27: Professioni sanitarie, Architettura e Medicina in inglese. Le date dei test; Dati sui test di ammissione ai corsi a numero programmato locale e nazionale 2026-2027; Immatricolarsi ad un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico; Riforma Medicina 2026: al via il nuovo modello di accesso programmato basato sul merito.

Scienze della formazione primaria, test di accesso l’11 settembre: in cosa consiste? Su quali programmi prepararsi?Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha reso noto il calendario ufficiale delle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nazionale per l’anno accademico 2026/2027. L’annunci ... tecnicadellascuola.it

Mediterranea è l’Università. Cultura, identità, futuro. Corso di Laurea Triennale • Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) Corso di Laurea Interateneo con accesso a numero programmato nazionale Dipartimento DIIES x.com

Università, accesso programmato 2026/27: Professioni sanitarie, Architettura e Medicina in inglese. Le date dei testIl Ministero dell’Università e della Ricerca ha comunicato il calendario delle prove di ammissione per diversi corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accade ... orizzontescuola.it