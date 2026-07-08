Università di Firenze le scadenze dei corsi di laurea a numero programmato | bandi test di ammissione tutte le informazioni

Notizia in breve

Le immatricolazioni per l’anno accademico 2026-2027 all’università di Firenze sono aperte dal 1° luglio per i corsi a accesso libero. Per i corsi a numero programmato, è necessario partecipare a prove di ammissione, con le date di scadenza delle domande stabilite dai singoli bandi. Le modalità di iscrizione e le date delle prove variano a seconda del corso di laurea. Le università pubblicano i bandi ufficiali e i dettagli delle procedure di selezione sui propri siti.