Università di Firenze le scadenze dei corsi di laurea a numero programmato | bandi test di ammissione tutte le informazioni
Le immatricolazioni per l’anno accademico 2026-2027 all’università di Firenze sono aperte dal 1° luglio per i corsi a accesso libero. Per i corsi a numero programmato, è necessario partecipare a prove di ammissione, con le date di scadenza delle domande stabilite dai singoli bandi. Le modalità di iscrizione e le date delle prove variano a seconda del corso di laurea. Le università pubblicano i bandi ufficiali e i dettagli delle procedure di selezione sui propri siti.
Le immatricolazioni all'Università di Firenze per l'anno 20262027 sono iniziate il 1° luglio per i corsi ad accesso libero. Per quelli a numero chiuso sono previste invece prove di ammissione (in base ai singoli bandi), ecco le scadenze per presentare domanda. I test devono essere sostenuti secondo le date e le modalità previste dai bandi (vai alla pagina). Per la laurea triennale in Scienze dell’Architettura e per la laurea magistrale in Architettura, i termini scadono il 13 luglio Per la laurea magistrale in Management Engineering si può presentare domanda per la prima sessione di prove fino al 27 luglio ( seguiranno... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it
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