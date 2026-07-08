Università di Firenze scatta il conto alla rovescia per i test d' ingresso | le scadenze dei corsi a numero programmato

Il 1° luglio è stata aperta ufficialmente la possibilità di immatricolarsi ai corsi a numero libero. Da quella data, studenti e candidati si preparano per le prossime scadenze dei test d'ingresso per i corsi a numero programmato. Le date precise delle prove non sono state ancora comunicate, ma le iscrizioni rimangono aperte e si concluderanno prima delle sessioni di selezione.

Firenze, 8 luglio 2026 – Con l'apertura delle immatricolazioni per i corsi a numero libero avvenuta lo scorso 1° luglio, l'Università di Firenze entra nel vivo della stagione delle iscrizioni. Per tutti i corsi di laurea a numero programmato, invece, è necessario prestare attenzione alle scadenze dei singoli bandi e alle modalità di ammissione, consultabili integralmente sul portale di Ateneo che si apre al link https:www.unifi.ititstudia-con-noiil-tuo-percorsopreparati-ad-accederecorsi-ad-accesso-programmato. Le scadenze di luglio e agosto. Il calendario delle ammissioni è fitto e varia a seconda del corso di studi scelto: 13 luglio: termine ultimo per la domanda di ammissione ai corsi di laurea triennale in Scienze dell’Architettura e magistrale a ciclo unico in Architettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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