La televisione pubblica ungherese ha interrotto le trasmissioni e ha chiesto scusa per aver mentito negli anni passati. La direzione ha dichiarato che i media pubblici non devono più ingannare e che si sta lavorando per renderli indipendenti e affidabili. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nel settore pubblico. Nessun dettaglio sui tempi o sui contenuti specifici delle trasmissioni.

“I media pubblici non possono mentire. Ci scusiamo per averlo fatto per tanti anni! I media pubblici si stanno ora trasformando per essere indipendenti e credibili in futuro. Il servizio di notizie è temporaneamente sospeso. Restate sintonizzati!”. È questo il messaggio che ha interrotto la programmazione dell’emittente M1, il principale canale televisivo dell’Ungheria, per anni principale veicolo della propaganda dell’ex premier Viktor Orban. Secondo i media locali, M1 riprenderà temporaneamente le trasmissioni in un nuovo formato, con film e senza notiziari fino a quando non sarà creata una nuova direzione giornalistica. I programmi di informazione riprenderanno gradualmente secondo un calendario prestabilito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ungheria, la tv pubblica interrompe le trasmissioni e si scusa: “Nell’era Orbán vi abbiamo mentito”

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