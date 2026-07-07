Martedì pomeriggio, le trasmissioni della televisione pubblica ungherese M1 sono state interrotte senza preavviso. La sospensione è stata accompagnata da una dichiarazione che afferma come i media pubblici non possano mentire. È stata annunciata anche una riorganizzazione dell’emittente, senza ulteriori dettagli sul motivo o sui tempi di ripresa. La sospensione ha coinvolto tutti i programmi in onda al momento.

Una sospensione improvvisa delle trasmissioni ha sorpreso martedì pomeriggio i telespettatori dell’emittente televisiva pubblica ungherese M1. Al posto della normale programmazione è comparso un messaggio che annunciava una profonda riforma del servizio pubblico radiotelevisivo, con la promessa di un futuro orientato all’indipendenza e alla credibilità. Il messaggio trasmesso agli spettatori. Durante l’interruzione della programmazione, sullo schermo è apparso un comunicato rivolto al pubblico: «I media pubblici non possono mentire. Ci scusiamo per averlo fatto per anni». Nel messaggio si spiegava che il sistema dei media statali era al centro di una fase di riorganizzazione e che il servizio informativo sarebbe stato temporaneamente sospeso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ungheria, la tv pubblica M1 interrompe le trasmissioni: “I media pubblici non possono mentire”. Annunciata una riorganizzazione

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