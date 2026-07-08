Una nuova destinazione in Sicilia | Mangia' s lancia Costa Ragusa

Notizia in breve

Una nuova destinazione turistica è stata annunciata in Sicilia sud-orientale con il lancio di Costa Ragusa, un progetto di ospitalità e sviluppo della zona. L’obiettivo è creare un modello di turismo contemporaneo, internazionale e attivo durante tutto l’anno. La proposta è stata presentata da Mangia’s, che ha sviluppato il progetto per accompagnare l’evoluzione dell’area. La notizia è stata comunicata oggi da rappresentanti dell’azienda.