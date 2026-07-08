Una nuova destinazione in Sicilia | Mangia' s lancia Costa Ragusa

Da quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova destinazione turistica è stata annunciata in Sicilia sud-orientale con il lancio di Costa Ragusa, un progetto di ospitalità e sviluppo della zona. L’obiettivo è creare un modello di turismo contemporaneo, internazionale e attivo durante tutto l’anno. La proposta è stata presentata da Mangia’s, che ha sviluppato il progetto per accompagnare l’evoluzione dell’area. La notizia è stata comunicata oggi da rappresentanti dell’azienda.

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Milano, 8 lug. (askanews) - Una nuova destinazione turistica nella Sicilia sud-orientale: Mangia's punta su Costa Ragusa, un progetto integrato di ospitalità e sviluppo della destinazione nato per accompagnare l'evoluzione dell'area verso un modello di turismo contemporaneo, internazionale e attivo tutto l'anno. "Il turismo verso il quale noi puntiamo - ha spiegato ad askanews Marcello Mangia, presidente e CEO del gruppo - ha saturato alcune destinazioni dove si riscontra anche un innalzamento non indifferente dei prezzi e dunque si è aperta una finestra per creare una nuova destinazione in un Paese stabile come... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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