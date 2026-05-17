Federalberghi Sicilia | Torrisi resta presidente Ragusa guida il futuro
Durante l’ultima assemblea di Federalberghi Sicilia, è stato confermato alla guida l’attuale presidente, mentre un rappresentante proveniente da Ragusa è stato nominato alla guida di un ruolo di rilievo nella giunta regionale. La presenza di nuovi esponenti provenienti dall’area iblea ha portato a un rinnovamento nelle posizioni di rappresentanza regionale. La discussione si è concentrata sull’impatto che queste nomine avranno sulle strategie future del settore alberghiero nella regione.
? Punti chiave Come influenzerà il nuovo peso di Ragusa le strategie regionali?. Chi sono i nuovi esponenti iblei entrati nella giunta regionale?. Quali benefici concreti otterrà il comparto alberghiero da questo assetto?. Come cambierà la gestione dei flussi turistici con i nuovi vertici?.? In Breve Rosario Dibennardo mantiene la vicepresidenza regionale per garantire continuità operativa.. Giovanni Occhipinti entra nella giunta regionale dopo il ruolo provinciale.. Rosamaria Chiaramonte e Carlotta Schininà entrano nel direttivo regionale.. Quattro esponenti di Ragusa occupano ora i vertici di Federalberghi Sicilia.. Nico Torrisi riceve la... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Federalberghi Sicilia: Nico Torrisi guida il rilancio del turismo? Cosa sapere Nico Torrisi confermato presidente di Federalberghi Sicilia per un mandato quinquennale a Catania.
Bocca rieletto presidente di Federalberghi, 'insieme verso il turismo del futuro'Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, è stato riconfermato alla guida della federazione degli albergatori con i suoi 27mila associati: una...
Federalberghi, Torrisi in giunta nazionale. Di Stefano nel direttivoPALERMO – La Sicilia ai vertici nazionali di Federalberghi. Nel corso del consiglio direttivo che si è svolto ieri all’hotel Bristol di Roma, il presidente di Federalberghi Sicilia, Nico Torrisi, è st ... livesicilia.it
Due siciliani ai vertici di Federalberghi, Torrisi e Di Stefano in giunta e nel direttivoDue siciliani ai vertici nazionali di Federalberghi, uno in giunta, l’altra nel direttivo. La Sicilia ai vertici nazionali di categoria Nel corso del consiglio direttivo che si è svolto all’hotel […] ... blogsicilia.it