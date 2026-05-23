Un luogo simbolo del territorio Casa Paradiso si reinventa | nasce una nuova destinazione internazionale
Casa Paradiso, storico locale del Colle di Covignano, sarà riaperto in autunno come “Casa Paradiso Art Gallery”. La nuova destinazione internazionale trasformerà il locale in uno spazio dedicato ad arte, cultura ed eventi di alto livello. La riqualificazione prevede la creazione di un centro espositivo che ospiterà mostre e attività culturali di rilievo. La struttura, che ha avuto diverse funzioni nel tempo, diventerà un punto di riferimento per eventi artistici nel territorio.
Il Paradiso torna a vivere e cambia volto. Il prossimo autunno inaugurerà a Rimini “Casa Paradiso Art Gallery”, il progetto che trasforma lo storico locale del Colle di Covignano in uno spazio dedicato ad arte, cultura ed eventi di alto profilo. Un intervento di rigenerazione che restituisce alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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