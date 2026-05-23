Un luogo simbolo del territorio Casa Paradiso si reinventa | nasce una nuova destinazione internazionale

Notizia in breve

Casa Paradiso, storico locale del Colle di Covignano, sarà riaperto in autunno come “Casa Paradiso Art Gallery”. La nuova destinazione internazionale trasformerà il locale in uno spazio dedicato ad arte, cultura ed eventi di alto livello. La riqualificazione prevede la creazione di un centro espositivo che ospiterà mostre e attività culturali di rilievo. La struttura, che ha avuto diverse funzioni nel tempo, diventerà un punto di riferimento per eventi artistici nel territorio.