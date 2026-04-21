Tiro a volo Coppa del Mondo | azzurrini in corsa per la finale nello skeet alla Coppa del Mondo Junior del Cairo

I giovani atleti italiani di tiro a volo sono al lavoro al Cairo, dove si svolge la tappa della Coppa del Mondo Junior dedicata alla categoria skeet. La competizione è iniziata e i partecipanti sono in corsa per qualificarsi alla finale. La manifestazione si svolge presso una struttura dedicata alla disciplina e vede in gara diverse nazionali di livello internazionale. I risultati delle qualificazioni determineranno gli eventuali passaggi successivi.

Arrivano buoni segnali dai giovani azzurri del tiro a volo, da oggi impegnati presso Il Cairo per la tappa valida per la Coppa della Mondo 2026 riservata alla categoria Junior. Eleonora Ruta si è infatti piazza in top 3 dopo i primi 75 piattelli di qualificazione della specialità skeet, rendendosi artefici di tre tranche positive. Nello specifico la nostra portacolori ha rotto complessivamente 69 piattelli, mancandone tre nella prima serie, uno nella seconda e tre nella terza. Con lo stesso contingente di colpi si è accomodata anche la britannica Katy Jane Essex, anche lei a quota 6975 con 21-25-23. A svettare è stata invece l’ucraina Ielyzaveta Pyvovarova, al momento leader con 7150.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a volo, Coppa del Mondo: azzurrini in corsa per la finale nello skeet alla Coppa del Mondo Junior del Cairo Notizie correlate Leggi anche: Tiro a volo, Azzurrini a Il Cairo per la Coppa del Mondo Junior ISSF 2026 Tiro a volo, Simeone e Pittini sul podio nello skeet a Tangeri! Squillo in Coppa del MondoUn’ottima Italia fa vedere tutto il suo valore sulla pedana di Tangeri, città del Marocco che sta ospitando in questi giorni la Coppa del Mondo 2026... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Gli Azzurrini a Il Cairo per la Coppa del Mondo Junior; Matteo Bragalli convocato per la Coppa del Mondo Junior; Qualificazioni Europee Femminili per la Coppa del Mondo Femminile 2027: riepilogo quarta giornata; La Nazionale di Calcio non va più ai Mondiali? Tifiamo gli Azzurri del tiro a volo. Tiro a volo, Coppa del Mondo: azzurrini in corsa per la finale nello skeet alla Coppa del Mondo Junior del CairoArrivano buoni segnali dai giovani azzurri del tiro a volo, da oggi impegnati presso Il Cairo per la tappa valida per la Coppa della Mondo 2026 riservata alla categoria Junior. Eleonora Ruta si è ... oasport.it Tiro a volo, Azzurrini a Il Cairo per la Coppa del Mondo Junior ISSF 2026Al via la prova di Coppa del Mondo Junior: prima in gara lo Skeet, poi il Trap. La squadra italiana è partita per la prima prova della Coppa del Mondo Junior IS ... sportface.it Coppa del Mondo di ciclismo paralimpico a Montesilvano dal 7 al 10 maggio prossimi: il 23 aprile in Regione a Pescara la presentazione dell’evento sportivo Montesilvano (Pe) si prepara a diventare palcoscenico del grande sport paralimpico. Dal 7 al 10 ma facebook