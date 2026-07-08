Un weekend artificiale, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni, è in fase di riprese a Roma e uscirà nelle sale italiane il 19 novembre, distribuito da Vision Distribution. La commedia, diretta e interpretata dallo stesso Pieraccioni, affronta temi attuali con un tono ironico. Tra i protagonisti figura anche Herbert Ballerina. La produzione si sta svolgendo in questi giorni nella capitale italiana.

Leonardo Pieraccioni torna sul grande schermo con una nuova commedia che guarda all’attualità senza rinunciare al suo stile ironico. Si intitola Un weekend artificiale il film che il regista e attore toscano sta girando in queste settimane a Roma e che arriverà nelle sale italiane il 19 novembre, distribuito da Vision Distribution. Dopo una carriera costruita raccontando sentimenti, relazioni e personaggi comuni alle prese con situazioni straordinarie, Pieraccioni sceglie questa volta di confrontarsi con uno dei temi più discussi degli ultimi anni: l’AI. Lo fa, però, restando fedele al linguaggio della commedia, immaginando una storia in cui tecnologia, emozioni e rapporti umani finiscono per intrecciarsi in modo imprevedibile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un weekend artificiale, il nuovo film di Pieraccioni. C’è anche Herbert Ballerina

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