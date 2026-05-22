Affari Tuoi un nuovo gioco per Stefano De Martino | tutto merito di Herbert Ballerina
Durante una recente intervista, Flavio Insinna ha commentato le sfide legate alla conduzione di Affari Tuoi, sottolineando quanto possa essere complesso gestire il ritmo e le aspettative del pubblico. Nel frattempo, si è parlato di un cambiamento nel cast del programma, con Stefano De Martino che si è unito al team. La scelta è stata influenzata anche dal contributo di Herbert Ballerina, che ha avuto un ruolo nel proporre questa novità.
Parlando di Affari Tuoi, Flavio Insinna ha spiegato quale sia la grande difficoltà del ruolo di conduttore di questo particolare gioco. Ogni sera devi inventarti qualcosa, riempiendo i buchi tra un pacco e l’altro, intrattenendo il pubblico. È stata per lui di certo una scuola, che però non avrebbe potuto fronteggiare senza aver seguito altre lezioni, quelle sui palchi teatrali. Tutto ciò viene confermato anche dalla gestione di Stefano De Martino, che non è di certo un attore consumato ma che ha dimostrato di saper creare spettacolo. Per questo motivo nel suo game show di Rai 1 c’è spazio per un nuovo gioco destinato a durare un bel po’. Nuovo gioco ad Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Dilei.it
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