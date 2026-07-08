Un film di Pieraccioni arriverà nelle sale a novembre. Il regista ha spiegato di aver utilizzato l’intelligenza artificiale per selezionare il cast, chiedendo alla tecnologia di individuare i volti più adatti. La comunicazione è stata fatta tramite un post su Instagram, nel quale si mostra il risultato ottenuto. Il film si intitola “Un weekend artificiale” e sarà distribuito tra pochi mesi.

Firenze, 8 luglio 2026 – “ Ho chiesto all’intelligenza artificiale il cast perfetto. Ecco il risultato!”. Con questo simatico post su Instagram, Leonardo Pieraccioni, scherzando con l’IA, mostra il cast con le immagini che scorrono e mostrano lui, Giulia Vecchio, Herbert Ballerina, Massimo Ceccherini, Tosca D’Aquino, Giovanni Esposito, Paolo Hendel, Alessandro Mauthe, Giorgio Panariello, Roberto Zibetti e Marta Zoboli. “ Ora sul set e dal 19 novembre al cinema” annuncia il comico toscano. https:www.lanazione.itfirenzecronacaultimo-chiama-pieraccioni-risponde-con-uno-show-nel-teatro-piu-piccolo-ditalia-063952ad Le riprese. Sono infatti in corso a Roma le riprese di " Un weekend artificiale ", la nuova commedia diretta da Leonardo Pieraccioni e da lui stesso interpretata con Giulia Vecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Un weekend artificiale’, ecco il nuovo film di Pieraccioni. A novembre nelle sale

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