L’intelligenza artificiale non si limita a fare compagnia: impara a ’conoscere’ l’utente e ne intercetta i momenti di fragilità. È la svolta impressa da ’Un Amico per Te’, il nuovo servizio sviluppato da International Care Company. Dietro le sembianze umane dell’avatar virtuale c’è infatti un sofisticato sistema di analisi semantica capace di individuare possibili cambiamenti nel benessere dell’anziano, registrando variazioni nelle abitudini di comunicazione, o nello stato emotivo. Il perimetro resta rigorosamente lontano dall’ambito sanitario: l’obiettivo non è formulare diagnosi, ma offrire prevenzione e un supporto concreto ai caregiver, traducendo le chiacchierate quotidiane in preziosi flussi di informazioni ed eventuali segnali di allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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