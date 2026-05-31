caregiver arriva il nuovo supporto psicologico a faenza e lugo

Sono stati aperti nuovi servizi di supporto psicologico per i caregiver a Faenza e Lugo. Gli sportelli sono situati presso i centri di assistenza sociale di entrambe le città. Questi servizi offrono consulenze gratuite e sono rivolti ai familiari che si prendono cura di persone con bisogni specifici. La presenza degli sportelli mira a prevenire l’isolamento tra i caregiver e a fornire loro un punto di ascolto.

? Domande chiave Come possono i nuovi servizi prevenire l'isolamento dei familiari?. Dove si trovano esattamente gli sportelli per i caregiver?. Chi gestirà concretamente i gruppi di sostegno psicologico?. Come si accede ai nuovi appuntamenti nelle Case della Comunità?.? In Breve Servizio attivo da giugno presso le Case della Comunità di Brisighella e Castel Bolognese.. L'assessora Federica Malavolti coordina l'iniziativa con le Unioni dei Comuni della Romagna.. Appuntamenti fissati ogni lunedì a Brisighella e mercoledì presso la sede di Castel Bolognese.. Contatti disponibili via e-mail a [email protected] o ai numeri 0546992636 e 0546652738. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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