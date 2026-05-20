Alzheimer a Corinaldo | esperti e famiglie per un supporto concreto

A Corinaldo si affronta il tema dell'Alzheimer coinvolgendo esperti e familiari in incontri dedicati al supporto pratico. Durante gli incontri si discutono le modalità di gestione della vita quotidiana del malato in casa, con particolare attenzione alle strategie per stimolare la memoria e favorire l’autonomia. Si cercano soluzioni concrete e interventi pratici per aiutare le famiglie a fronteggiare le difficoltà legate alla malattia, senza entrare nel merito delle cause o delle diagnosi mediche.

? Punti chiave Come si può gestire la quotidianità di un malato in casa?. Quali strategie pratiche offrono gli esperti per stimolare la memoria?. Chi sono i professionisti che collaborano per il progetto di vita?. Come si combatte l'isolamento sociale delle famiglie colpite dalla demenza?.? In Breve Evento organizzato dalla Fondazione Santa Maria Goretti il 23 maggio 2026 a Corinaldo.. Interventi tecnici di Massi Bruno, Mazzieri Massimo, Campolucci Giuseppina, Mandolini Maurizio e Simonetti Mirka.. Approfondimenti farmacologici e cognitivi a cura di Cafazzo Viviana e Izzicupo Fabio.. Progetto nato dal precedente incontro di giugno 2025 per supportare i caregiver locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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