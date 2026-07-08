Un quadro per le donne dell' Oncologia | il messaggio di speranza dei Ragazzi di Cerbaiola

Notizia in breve

Un’opera in ceramica è stata collocata nel Centro Donna di un ospedale toscano, accanto alle pazienti e agli operatori del reparto di Oncologia. La creazione, realizzata dai “Ragazzi di Cerbaiola”, vuole essere un messaggio di speranza. L’installazione si trova all’interno del centro dedicato alle donne affette da tumore. Nessuna persona è coinvolta nell’opera, che si presenta come un simbolo di solidarietà e di supporto nel percorso di cura.