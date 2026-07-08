Un quadro per le donne dell' Oncologia | il messaggio di speranza dei Ragazzi di Cerbaiola
Un’opera in ceramica è stata collocata nel Centro Donna di un ospedale toscano, accanto alle pazienti e agli operatori del reparto di Oncologia. La creazione, realizzata dai “Ragazzi di Cerbaiola”, vuole essere un messaggio di speranza. L’installazione si trova all’interno del centro dedicato alle donne affette da tumore. Nessuna persona è coinvolta nell’opera, che si presenta come un simbolo di solidarietà e di supporto nel percorso di cura.
Empoli (Firenze), 8 luglio 2026 – C’è un nuovo ‘ospite speciale’ tra le mura del Centro Donna dell'ospedale di Empoli. Non è una persona, ma un'opera d'arte, una creazione con base in ceramica carica di significato che da oggi accoglie le pazienti e gli operatori del reparto di Oncologia. A donarla è stata l’associazione "I ragazzi di Cerbaiola", una realtà che da oltre dieci anni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il territorio empolese, nata nel 2014 dall'iniziativa di cinque genitori di persone con disabilità. L'opera. Il quadro raffigura una figura femminile stilizzata, vestita di un rosso acceso e con un ampio cappello che le copre il volto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Il Ministro incontra i ragazzi di CerbaiolaIl ministro per le disabilità ha incontrato alcuni ragazzi a Cerbaiola, ad Empoli.
“Un messaggio di speranza per il domani” con il nuovo singolo dei The TwincesDa venerdì 8 maggio è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei The Twinces intitolato “Vedrai, vedrai”.
I ragazzi di Cerbaiola donano un quadro al reparto di Oncologia dell'ospedale di EmpoliUn gesto semplice ma capace di lasciare un segno. Un quadro nato dalle mani e dalla sensibilità dei ragazzi dell'associazione I ragazzi di Cerbaiola ... gonews.it
Il Ministro incontra i ragazzi di CerbaiolaEMPOLIUn abbraccio con Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità. Un gesto significativo che ha visto come protagonisti i giovani del centro Diurno di Cerbaiola, che alla Stazione Leopolda di ... lanazione.it