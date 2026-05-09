Un messaggio di speranza per il domani con il nuovo singolo dei The Twinces

Da venerdì 8 maggio è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei The Twinces intitolato “Vedrai, vedrai”. La canzone porta un messaggio di speranza rivolto al futuro e si accompagna di un videoclip ufficiale pubblicato sul loro canale YouTube. La band ha spiegato che il brano mira a offrire un messaggio positivo, anche considerando il contesto attuale del mondo.

“Un messaggio che, guardando anche al mondo di oggi, sia di speranza per un futuro migliore”. Un canto di speranza è quello di “Vedrai, vedrai”, nuovo singolo dei The Twinces, da venerdì 8 maggio su tutte le piattaforme musicali e promosso da un videoclip ufficiale presente sul loro canale YouTube. Un secondo singolo, dopo il precedente “Love is Blue” (pubblicato a settembre 2024), che segna un altro passo importante per i due giovani gemelli bergamaschi Gabriele e Raffaele Alborghetti, tenore e baritono diciannovenni, che, con il loro progetto The Twinces, hanno portato la passione per la musica ed il canto lirico in particolare all’esplorazione di uno stile “crossover” tra brani lirici, classici, pop e rock.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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