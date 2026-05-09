Il ministro per le disabilità ha incontrato alcuni ragazzi a Cerbaiola, ad Empoli. Durante l'incontro, si è scambiato un abbraccio con alcune persone presenti. L'evento ha visto partecipare anche altri rappresentanti istituzionali e si è svolto in un clima di dialogo diretto e informale. La visita si è concentrata sulle esigenze dei giovani e sulle iniziative in corso nel territorio.

EMPOLI Un abbraccio con Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità. Un gesto significativo che ha visto come protagonisti i giovani del centro Diurno di Cerbaiola, che alla Stazione Leopolda di Firenze hanno esposto i loro lavori d’arte, mosaici soprattutto, ispirati a celebri opere e soggetti, tra cui il Rosso Fiorentino, “I Girasoli“ di Vincent van Gogh e composizioni floreali in cartapesta. Si è dichiarato soddisfatto per la visita del ministro, anche in vista dei dossier aperti riguardo la manutenzione del centro Diurno a Empoli, il presidente dell’associazione dei Ragazzi di Cerbaiola, Rolando Terreni (nella foto). L’occasione è stata “Italia Insieme, Turismo Accessibile e Territorio“, una mostra dedicata ai temi dell’inclusione e dell’accessibilità nel settore turistico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Ministro incontra i ragazzi di Cerbaiola

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