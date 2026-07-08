Dopo 140 anni, l’abito da ballo di Margherita di Savoia torna a essere visibile nel boudoir degli Appartamenti Reali. Questo vestito, indossato dalla prima regina d’Italia a Monza nel 1886, è stato conservato nella stanza più riservata della regina. Ora, il capo di abbigliamento è stato riposto di nuovo tra le pareti di quella che era la sua dimora privata.

All’interno del boudoir di Margherita di Savoia, la stanza più intima degli Appartamenti Reali, torna a vivere un frammento prezioso della storia della monarchia italiana: l’ abito da ballo che la prima regina d’Italia indossò a Monza nel 1886. Dopo 140 anni, il vestito rientra stabilmente nella Villa Reale grazie al comodato d’uso gratuito concesso da Julia e Riccardo Langosco di Langosco, attuali proprietari del capo, e alla collaborazione del Palazzo del Quirinale, dove il manufatto era custodito e dove è stato restaurato dalle esperte Graziella Palei e Maria Taboga. Il boudoir, un tempo ’gabinetto da toilette’ e poi ’stanza per vestirsi’, accoglie ora l’abito nella sua cornice più naturale: un luogo raccolto, femminile, pensato per la cura personale della sovrana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un prezioso dono dopo 140 anni . L’abito da ballo di Margherita ritorna nelle stanze della regina

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