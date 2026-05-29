I 100 anni di Elisabetta re Carlo apre per la prima volta al pubblico le stanze private della regina

Re Carlo ha aperto per la prima volta al pubblico le stanze private del Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo, in occasione dei 100 anni di Elisabetta. Le visite guidate permettono di entrare nella residenza ufficiale della monarchia britannica in Scozia, che fino ad ora era stata riservata esclusivamente alla famiglia reale. La decisione riguarda le stanze private e si svolge in un evento speciale, senza ulteriori dettagli sui tempi o modalità.

(Adnkronos) – Re Carlo ha deciso di aprire le stanze private del Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo al pubblico, così da permettere visite guidate alla residenza ufficiale della monarchia britannica in Scozia. A partire dal 21 maggio e fino al 10 settembre, come spiega la Royal Collection, i visitatori possono così entrare per la prima. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Équitation française : 400 ans dHistoire exceptionnelle

Notizie e thread social correlati

Holyroodhouse, giovedì la residenza privata della regina Elisabetta apre al pubblico per la prima voltaDa giovedì, per la prima volta, gli appartamenti privati di Holyroodhouse a Edimburgo saranno aperti al pubblico.

I 100 anni della regina Elisabetta II: dalla mostra che ne celebra lo stile al discorso di Carlo IIIQuest'anno si celebrano i 100 anni dalla nascita della regina Elisabetta II, ricorrenza che ha portato alla realizzazione di una mostra dedicata al...

Temi più discussi: 100 anni di eleganza: la Regina Elisabetta e il suo stile iconico; La Regina Elisabetta II, Luciano Pavarotti e tante personalità in 100 anni di Concorso ippico a piazza di Siena; Golasecca festeggia i 100 anni di Elisabetta Gavazzeni, esempio di vita; Claudio Ventimiglia saluta Golasecca: l'ultimo atto da sindaco è per i 100 anni di Elisabetta Gavazzeni.

La Regina Elisabetta II, Luciano Pavarotti e tante personalità in 100 anni di Concorso ippico a piazza di SienaFin dal secondo dopoguerra tra i viali alberati di Villa Borghese, Piazza di Siena non è stata soltanto sport, ma diplomazia e mondanità ... roma.corriere.it

Why was henry so scared thst england would not accept a female monarch? reddit

Per i 100 anni di Elisabetta II un giro nel guardaroba segreto di Sua MaestàIl 21 aprile 2026 Elisabetta II avrebbe festeggiato 100 anni, a differenza della Regina madre, non è riuscita a superare il traguardo in vita, ma a celebrare il suo centenario resta il suo regno con ... milanofinanza.it