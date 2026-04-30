Incidente a Nichelino | alunno di sei anni si ferisce scavalcando la cancellata della scuola Trasportato al Regina Margherita condizioni rassicuranti

Un incidente si è verificato nel pomeriggio in una scuola di Nichelino, quando un bambino di sei anni si è ferito scavalcando la cancellata dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasferito il bambino al reparto di emergenza del vicino ospedale Regina Margherita. Le sue condizioni sono state valutate come rassicuranti e non destano preoccupazione. La scuola ha confermato l’accaduto senza ulteriori dettagli.

Un pomeriggio di grande spavento per un giovane alunno di sei anni all'interno di un istituto scolastico a Nichelino. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Bambino di 5 mesi sbatte la testa: trasportato al Regina Margherita in condizioni criticheUn bambino di 5 mesi è stato trasportato all’ospedale Regina Margherita di Torino in condizioni critiche a seguito di un incidente domestico. Incidente a Nichelino: bambino ferito tentando di scavalcare una cancellata a scuolaUn bambino di sei anni è rimasto ferito nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 aprile 2026, all'interno del complesso delle scuole di via Puccini a...