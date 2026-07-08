Un ospedale in Zimbabwe viene illuminato dal sole dell’alba riminese, mentre una mano tesa attraversa migliaia di chilometri. Rimini for Mutoko avvia la stagione estiva con una serie di eventi dedicati alla solidarietà, puntando a utilizzare il movimento e il gioco come strumenti di aiuto concreto. La manifestazione mira a creare un ponte tra la Riviera e l’Africa, coinvolgendo la comunità locale in iniziative che uniscono sport, socialità e solidarietà.

Il sole dell’alba riminese che illumina i corridoi di un ospedale in Zimbabwe, e una mano tesa che copre una distanza di migliaia di chilometri. Rimini forMutoko accende i motori della sua estate solidale, presentando un calendario di eventi nato per trasformare il movimento e il gioco in risposte concrete. Quest’anno la macchina della solidarietà viaggia con una spinta speciale, festeggiando il traguardo delle dieci candeline per la storica camminata all’alba Runrise e rimettendo sul tavolo le carte del grande torneo di burraco. L’orizzonte da raggiungere è ambizioso: gettare un ponte umano ed economico del valore di oltre 75mila euro per sostenere cinque delicati progetti sociali, divisi a metà tra la Riviera e il cuore dell’Africa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Un ponte tra la Riviera e l’Africa. Rimini for Mutoko accende l’estate tra i passi all’alba e il burraco

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