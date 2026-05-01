Reggio il MArRC diventa ponte tra Mediterraneo e Africa

Nel porto di Reggio Calabria, il Museo Archeologico Nazionale ha avviato un progetto che coinvolge esperti provenienti da Congo, Kenya, Marocco e Senegal. L'iniziativa si inserisce nel Piano Mattei, volto a rafforzare la cooperazione culturale tra Italia e paesi africani. L’obiettivo è creare un collegamento tra il Mediterraneo e l’Africa attraverso attività di formazione e scambio di competenze.

?? Cosa sapere Esperti di Congo, Kenya, Marocco e Senegal formano al MArRC di Reggio Calabria. L'iniziativa rientra nel Piano Mattei per la cooperazione culturale tra Italia e Africa. Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ospita quattro esperti internazionali provenienti da Congo, Kenya, Marocco e Senegal per un mese di formazione specialistica legata al Piano Mattei per l'Africa. Mentre la città si sveglia sotto il sole di questo primo maggio 2026, tra i corridoi del MArRC non .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio, il MArRC diventa ponte tra Mediterraneo e Africa Notizie correlate Italia, un ponte diplomatico tra i Paesi del Mediterraneo e l’AfricaNella splendida cornice del Circolo degli Affari Esteri di Roma, sede legale della Federazione Nazionale dei Consoli, si è svolta la Conferenza... Leggi anche: “Pomeriggi Archeologici tra le collezioni del MArRC”: focus su Reggio dalla polis al municipio romano Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Evento su Gianni Versace al MArRC, Battaglia: Figura iconica per il brand di Reggio Calabria; Reggio Calabria, il bene confiscato che diventa deposito del MArRC; Reggio Calabria, bene confiscato alla ‘ndrangheta diventa spazio per il Museo Archeologico; Reggio Calabria, Libere Dentro: la parola che attraversa il carcere e diventa racconto condiviso. Il Comune consegna al MarRc un bene confiscato in via Roma: nuova destinazione a uso istituzionaleIl Comune ha consegnato al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria un immobile confiscato alla criminalità organizzata ... ilmetropolitano.it ‘San Prospero. Un ponte tra due comunità’ al MArRC, Battaglia: ‘Segno concreto di collaborazione, identità e rinascita’Un'unione con Reggio Emilia che ha avuto il suo sigillo al MarRc, nella presentazione del restauro del dipinto La visione di San Prospero ora restituito al Museo Diocesano ... citynow.it Elezioni Comunali, Matteo Salvini torna a Reggio Calabria per presentare i candidati della Lega - facebook.com facebook Inala frutta secca, bimba di 18 mesi salvata a Reggio Emilia. “Ecco a quale cibi fare attenzione” x.com