Motori la Riviera al centro del piano regionale | due grandi eventi tra Misano e Rimini

Da riminitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La regione ha annunciato un piano che include due grandi eventi di motociclismo tra Misano e Rimini. Quattro appuntamenti si svolgeranno tra Imola, Misano, Faenza e Rimini, attirando alcune delle gare più attese della stagione. Questi eventi rappresentano un momento di rilievo per il calendario sportivo locale, con manifestazioni che coinvolgono diverse località e attirano appassionati da tutta Italia. La pianificazione copre un arco temporale che interessa più città della regione.

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Da Imola a Misano, passando per Faenza e Rimini. Quattro appuntamenti di punta del motociclismo italiano che porteranno sul territorio alcune delle gare più attese della stagione sportiva. Si rafforza l’alleanza tra l’Emilia-Romagna e il mondo delle due ruote grazie alla nuova partnership. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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