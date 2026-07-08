Un monumento per Francesco Nocentini e Giuseppe Franci a Santa Flora

Da lanazione.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Santa Flora sarà eretto un monumento dedicato a due giovani vittime della violenza nazifascista. L'iniziativa mira a commemorare Francesco Nocentini e Giuseppe Franci, scomparsi durante il periodo della dittatura. La posa del monumento è prevista per il 2026. La decisione è stata presa dalle autorità locali, che hanno organizzato l’evento per ricordare le vittime di quella fase storica. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

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Arezzo, 8 luglio 2026 – Un monumento a Santa Flora in ricordo di Francesco Nocentini e Giuseppe Franci, due giovani vittime della ferocia nazifascista. L’inaugurazione è in programma sabato 11 luglio, dalle 10.30, nel piazzale della chiesa delle Sante Flora e Lucilla alle porte di Arezzo dove sarà previsto un momento di raccoglimento, ricordo e riflessione per riscoprire un drammatico fatto di sangue avvenuto nel territorio cittadino durante la guerra di Liberazione. L’iniziativa, promossa dalle sezioni di Arezzo di ANPI - Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, rappresenterà un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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