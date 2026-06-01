La luna in sospeso sul Monumento ai caduti | la foto da piazza Santa Teresa

Da brindisireport.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una fotografia mostra la luna sospesa sopra il Monumento ai caduti, con il monumento al Marinaio che sembra sorreggere il satellite naturale. Lo scatto è stato realizzato in piazza Santa Teresa a Brindisi da Alessio Capogna.

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Il monumento al Marinaio sembra sorreggere la luna, in questo scatto realizzato da Alessio Capogna prezzo piazza Santa Teresa, a Brindisi. ***Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. Dalle bellezze naturali, ai. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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