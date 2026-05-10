San Giuseppe-Santa Chiara | nuovi progetti tra parchi e sicurezza

Nella zona di San Giuseppe-Santa Chiara si stanno delineando nuovi progetti rivolti sia alla tutela dei residenti contro le truffe online e telefoniche, sia all’animazione del Parco Duca d'Aosta durante l’estate. Sono previsti interventi specifici per rafforzare la sicurezza e iniziative di intrattenimento e svago nel parco pubblico. Le iniziative mirano a coinvolgere la comunità e migliorare la qualità della vita nella zona.

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? Punti chiave Come proteggeranno i residenti dalle nuove truffe online e telefoniche?. Quali attività concrete animeranno il Parco Duca d'Aosta quest'estate?. Chi sono le associazioni che collaborano per il welfare del rione?. Dove si possono seguire i nuovi appuntamenti cinematografici per bambini?.? In Breve Incontro contro truffe online tenutosi a maggio presso l'Auditorium di via Giusti.. Rassegna cinema per bambini con cinque proiezioni ogni sabato fino al 6 giugno.. Collaborazione tra circoscrizione e realtà come A.M.A., De Gaspari Aps e Auser Trento.. Attività nel Parco Duca d'Aosta basate su patto di collaborazione approvato lo scorso anno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Giuseppe-Santa Chiara: nuovi progetti tra parchi e sicurezza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate ASP San Michele, bilancio in utile e nuovi progetti sociali: incontro tra Rocca e LibanoriRoma, 6 maggio 2026 – Ieri pomeriggio, presso l’Ufficio di Presidenza della Regione Lazio, si è tenuto un cordiale incontro istituzionale tra il... Giuseppe Conte all'Auditorium Santa Chiara: presenterà la sua 'Nuova primavera'Sabato 2 maggio Giuseppe Conte, l'ex presidente del Consiglio originario di Volturara Appula, vissuto prima a Candela e poi a San Giovanni Rotondo,... Argomenti più discussi: Prima uscita per i piccoli dell’Asilo Nido San Francesco e Santa Chiara dello Stato Della Città del Vaticano; Dispositivo temporaneo di circolazione in alcune strade del Centro Storico, in occasione dell’evento religioso denominato Traslazione delle Reliquie di San Gennaro; 544ª Fiera di San Giuseppe; Sui passi di San Francesco e Santa Chiara.