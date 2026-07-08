Milano incendio in un capannone in zona Bovisa | colonna di fumo nero in città
Quattro squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute a Milano in via Don Giovanni Minzoni, 10, per un incendio in un capannone di Bartolini. Durante l’intervento si è formata una colonna di fumo nero visibile in tutta la zona di Bovisa. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o danni materiali.
Quattro squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono intervenute seguito di un incendio scoppiato all’interno di un capannone di Bartolini a Milano in via Don Giovanni Minzoni, 10. L’alta colonna di fumo nero sprigionatasi a seguito dell’incendio si nota a chilometri di distanza. Forti esplosioni sono state avvertite dall’interno del capannone della BartoliniLe fiamme fuoriescono dai finestroni laterali, che corrono lungo tutta la lunghezza del deposito. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Vasto incendio a Milano in un capannone. Colonna di fumo visibile per chilometri.
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