Milano incendio in un capannone in zona Bovisa | colonna di fumo nero in città

Notizia in breve

Quattro squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute a Milano in via Don Giovanni Minzoni, 10, per un incendio in un capannone di Bartolini. Durante l’intervento si è formata una colonna di fumo nero visibile in tutta la zona di Bovisa. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o danni materiali.