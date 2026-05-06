Nella serata di ieri, intorno alle 21, un incendio ha coinvolto un'azienda agricola nel comune di Capannori, in provincia di Lucca. Le fiamme si sono propagate rapidamente, generando una colonna di fumo molto alta che si è estesa nel cielo sopra la zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Lucca, 6 maggio 2026 – Un grosso incendio è scoppiato intorno alle 21 a Lammari, nel Comune di Capannori, all'interno di un'azienda agricola. Le fiamme sarebbero divampate dalle rotoballe e hanno completamente distrutto il rimessaggio. Fulmine colpisce una casa: tetto in fiamme e paura. E’ uno dei danni del maltempo Secondo quanto si apprende, nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta nel rogo. La colonna di fumo è visibile a decine di chilometri di distanza. Ancora da accertare le cause dell'incendio. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scoppia incendio in azienda agricola, colonna di fumo altissima

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