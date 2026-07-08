Un Giorno in Pretura torna in prima serata con il cold case di Nada Cella
Roberta Petrelluzzi debutta questa sera, mercoledì 8 luglio, con una nuova stagione di Un Giorno in Pretura, in onda in prima serata su Rai 3 nel mercoledì lasciato libero da Chi l’ha Visto?. Anticipazioni dell’8 luglio 2026. Il programma dedicato ai processi riparte dalla Corte d’Assise di Genova, chiamata a giudicare un caso di 30 anni fa: l’omicidio di Nada Cella, una segretaria di 24 anni che il 16 maggio 1996 fu uccisa a Chiavari nello studio del commercialista Marco Soracco, dove lavorava. Le indagini dell’epoca non riuscirono a individuare il responsabile dell’efferato omicidio, ma nel 2017 il caso viene riaperto su iniziativa di... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Anteprima Belve Crime - Roberto Savi - Martedì 5 maggio in prima serata su Rai2
Notizie e thread social correlati
Un giorno in Pretura stasera su Rai 3, l'omicidio di Nada Cella: la storia e la sentenzaStasera su Rai 3, “Un giorno in Pretura” apre la stagione con il processo per l’omicidio di Nada Cella.
Stasera su Italia 1 torna Le Iene presentano: Inside con i cold case più inquietanti d’ItaliaStasera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Le Iene, con il programma Inside dedicato ai cold case più inquietanti del paese.
Temi più discussi: Il giallo di Chiavari 30 anni dopo: il processo per l'omicidio di Nada Cella riapre la stagione di 'Un giorno in pretura'; Torna su Rai 3 Un giorno in pretura, la prima puntata sarà dedicata al processo per l'omicidio di Nada Cella; Un giorno in pretura, stasera in tv Nada Cella: il cold case di Chiavari; L'omicidio Cella a Un giorno in pretura: le telecamere di Rai Tre svelano i dettagli sul processo all’ex insegnante cuneese Anna Lucia Cecere.
Il 28 gennaio 2026, la Corte d’Assise ha condannato in primo grado Anna Lucia Cecere a 24 anni di reclusione per l'omicidio di Nada Cella. Stasera, mercoledì 8 luglio, Un giorno in Pretura torna su Rai 3 e apre la nuova stagione con uno dei casi giudiziar facebook
Il giallo di Chiavari 30 anni dopo: il processo per l'omicidio di Nada Cella riapre la stagione di 'Un giorno in pretura' ift.tt/w6qTpIE ift.tt/5sA0z6M x.com
Riparte Un giorno in pretura, con il processo per l’omicidio di Nada Cella avvenuto a Chiavari nel 1996Su Rai 3 parte il ciclo estivo di puntate del celebre programma di Robert Petrelluzzi. Il processo di stasera è quello per l'omicidio di Nada Cella ... iodonna.it
Un giorno in pretura, stasera in tv Nada Cella: il cold case di ChiavariLa storica trasmissione di Rai 3 riparte con uno dei casi irrisolti più discussi della cronaca italiana, riaperto dopo quasi trent'anni e approdato in tribunale ... today.it