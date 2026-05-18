Stasera su Italia 1 torna Le Iene presentano | Inside con i cold case più inquietanti d’Italia

Da tutto.tv 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Le Iene, con il programma Inside dedicato ai cold case più inquietanti del paese. Le storie di persone scomparse o omicidi irrisolti continuano a destare curiosità e a mantenere vivo il mistero, anche dopo molti anni. Gli episodi affrontano casi irrisolti che non hanno ancora trovato una soluzione definitiva, lasciando domande senza risposta e alimentando il fascino di indagini mai concluse.

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Ci sono storie che il tempo non riesce a chiudere. Misteri che continuano a interrogarci, a distanza di decenni, lasciando aperte domande che la giustizia non ha mai saputo risolvere del tutto. Questa sera, martedì 19 maggio, Le Iene presentano: Inside torna in prima serata su Italia 1 con uno speciale dedicato proprio a quei casi che hanno segnato la memoria collettiva del paese: dal Mostro di Firenze all’Unabomber italiano, fino alla strage di Erba. Vediamo cosa ci aspetta. Il mostro di Firenze, Unabomber e altre storie: i casi al centro dello speciale. Lo spin-off ideato da Davide Parenti, condotto da Roberta Rei e scritto da Francesco Priano, propone un’indagine serrata sulle vicende più enigmatiche della cronaca italiana. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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