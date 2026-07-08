un furgone per i trasporti sociali il grande cuore del rotary club

A Piazza dei Martiri si è svolta l'inaugurazione di un nuovo furgone destinato ai trasporti sociali. Il veicolo è stato consegnato ufficialmente a un'associazione che si occupa di servizi sociali, grazie a una donazione del Rotary Club Bologna Sud. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti dell’associazione e del club. Il furgone verrà utilizzato per il trasporto di persone e servizi di assistenza.

Piazza dei Martiri ha ospitato l’inaugurazione e la consegna ufficiale del nuovo automezzo donato dal Rotary Club Bologna Sud all’associazione Amici di Tamara e Davide ETS. Alla cerimonia del taglio del nastro hanno preso parte anche il sindaco di Pianoro, Luca Vecchiettini, le autorità cittadine e numerosi volontari e cittadini. Il veicolo, fornito dalla concessionaria Maresca e fortemente voluto dal presidente rotariano Emanuele Parisini, rappresenta il ’service’ comunitario più importante dell’anno per il club. "Con questa donazione vogliamo valorizzare e sostenere la funzione fondamentale che il volontariato svolge ogni giorno sul nostro territorio – ha detto Parisini – questo gesto incarna i valori fondanti del Rotary, da sempre orientati al servizio inclusivo, alla cooperazione sociale e al supporto concreto delle realtà locali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Un furgone per i trasporti sociali. Il grande cuore del Rotary ClubAutorità, cittadini e volontari alla cerimonia di consegna. Il van servirà anche a portare. cibo alle famiglie bisognose. ilrestodelcarlino.it

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