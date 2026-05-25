Si è conclusa con un risultato positivo l’iniziativa del Rotary Club di Benevento dedicata alla prevenzione dermatologica. Durante l’evento, numerosi partecipanti si sono sottoposti a controlli e screening gratuiti per individuare possibili problematiche della pelle. L’iniziativa, chiamata “Le Domeniche della Salute”, ha coinvolto professionisti del settore e ha visto una buona partecipazione della comunità locale. La giornata si è conclusa con un riscontro favorevole da parte dei partecipanti e degli organizzatori.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è concluso con un bilancio estremamente positivo l’appuntamento con la prevenzione promosso dal Rotary Club di Benevento. Domenica 24 maggio, l’ormai storico ciclo di visite gratuite “Le Domeniche della Salute” ha fatto tappa sulla prevenzione in dermatologia, registrando una straordinaria richiesta da parte della cittadinanza e un elevatissimo numero di consulenze e screening eseguiti. Le visite sono state curate con dedizione e professionalità dalla Dott.ssa Antonia Galluccio, specialista e socia del Rotary Club Benevento, che ha messo gratuitamente le proprie competenze a completa disposizione del territorio. Nel corso della giornata è stata ribadita con forza la crucialità della prevenzione in ambito dermatologico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Grande successo per “Le Domeniche della Salute” del Rotary Club Benevento: focus sulla prevenzione dermatologica

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Benevento, successo per le Domeniche della Salute: focus sullortopedia

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