Nel pomeriggio si è svolto un convegno organizzato dal Rotary Club, dedicato ai temi dell’ambiente, della legalità e dello sviluppo del territorio. Numerosi partecipanti, tra esperti e rappresentanti istituzionali, hanno preso parte alla discussione, concentrandosi sulle problematiche ambientali e sulle iniziative di tutela e rispetto delle norme. Durante l’evento sono stati presentati diversi interventi e sono state affrontate questioni legate alla gestione sostenibile delle risorse e alla legalità nelle attività locali.

Una partecipazione numerosa e attenta ha confermato quanto questi temi siano oggi più che mai centrali per il nostro territorio e per il futuro della nostra comunità. Grazie per il contributo, la collaborazione e la sensibilità dimostrata verso una tematica tanto delicata quanto attuale. Un particolare ringraziamento alla Prof.ssa Cecilia Simone, Vice Sindaco e Assessore del Comune di Manfredonia, per i saluti istituzionali e la vicinanza dimostrata all’iniziativa. Straordinario il contributo dei relatori, che con competenza, puntualità e grande chiarezza hanno approfondito aspetti fondamentali legati alla tutela ambientale e alla legalità urbanistica: Un ringraziamento speciale al Dott. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ambiente, legalità e futuro del territorio: grande partecipazione al convegno del Rotary Club Manfredonia

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