un bel podio per valentino favilla

Valentino Favilla del Circolo Nuoto Lucca ha conquistato il terzo posto nella finale del campionato regionale estivo nei 200 stile libero. Nei 100 stile libero, si è classificato quarto, a 55 centesimi dal terzo. La gara si è svolta in un evento regionale con numerosi partecipanti. Favilla ha ottenuto un podio importante, confermando la propria presenza tra i migliori nuotatori della regione.

Un bellissimo podio per Valentino Favilla del Circolo Nuoto Lucca alla finale del campionato regionale estivo: terzo posto nei 200 stile libero (e podio sfiorato nei 100 a 55 centesimi dal terzo classificato). "La giusta e meritata conclusione della tua stagione agonistica negli esordienti A1 – commentano i genitori Alessandro e Alessia –. L’hai voluta con tutto te stesso quella medaglia e ce l’hai fatta! In questo anno hai lavorato duramente, non hai mai saltato gli allenamenti pur avendo anche l’impegno di una prima media bella tosta. Ti sei sacrificato anche durante le nostre vacanze, in 10 giorni hai fatto ben 13 sessioni di allenamenti,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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