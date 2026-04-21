FX Italian Series | Valentino Carofano convincente al debutto è subito podio a Vallelunga

Nel Campionato Italiano FX, il debutto di Valentino Carofano si è concluso con un risultato di rilievo, portandolo subito sul podio a Vallelunga. La gara si è svolta su un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche e impegnative. Carofano ha mostrato una buona performance durante tutta la competizione, conquistando un risultato positivo alla sua prima apparizione in questa serie.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è aperto con un risultato di spessore il cammino di Valentino Carofano nel Campionato Italiano FX. L’appuntamento di Vallelunga segnava il passaggio alla Formula Regional, una categoria estremamente competitiva che richiede un adattamento rapido e una diversa gestione della vettura. Il weekend è iniziato in salita a causa della scarsa esperienza con la nuova monoposto, un fattore che ha pesato nelle sessioni di prova. In qualifica, un’imprecisione nel giro secco ha relegato il pilota in quarta fila (P7), rendendo la gara della domenica una vera e propria prova di forza in rimonta. In gara, la strategia e la freddezza hanno fatto la differenza.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FX Italian Series: Valentino Carofano convincente al debutto, è subito podio a Vallelunga Notizie correlate FX Italian Series, Carofano orgoglio sannita: trionfo di grinta e talento al Gala di SanremoTempo di lettura: 2 minutiNella splendida cornice del Victory Morgana, teatro del Gala conclusivo della FX Italian Series, si accendono i riflettori... Leggi anche: Riccione e Rimini capitali delle serie televisive: Italian Global Series si presenta a Berlino