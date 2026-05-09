Marco Bezzecchi si è classificato terzo nella Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento della stagione mondiale di MotoGP 2026. Dopo la gara, il pilota ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. La gara si è disputata in condizioni di pioggia e domani si svolgerà la gara principale, prevista in condizioni di bagnato, che rappresenterà un test per tutti i partecipanti.

Marco Bezzecchi è soddisfatto dopo aver concluso in terza posizione la Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo storico tracciato di Le Mans il pilota romagnolo ha provato a fare gara di testa ma oggi Jorge Martin e Pecco Bagnaia ne avevano di più. Per questo motivo ha tenuto senza grossi patemi un podio prezioso per la classifica generale. Ora, infatti, il pilota del team Aprilia comanda con 6 punti proprio sul compagno di scuderia. Jorge Martin ha fatto sua la Sprint Race di Le Mans precedendo Pecco Bagnaia per 1.1 secondi, mentre completa il podio Marco Bezzecchi a 2.7. Quarto lo spagnolo Pedro Acosta a 3.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi soddisfatto: “Podio positivo nella Sprint. Gara bagnata domani? Sarà un bel test per tutti”

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Marco Bezzecchi resta con i piedi per terra: “Sono soddisfatto, ma i test sono diversi da un weekend di gara”Marco Bezzecchi sarà uno degli osservati speciali questo weekend a Buriram in occasione del primo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP 2026.

Charles Leclerc soddisfatto: “Ottimo passo gara nella Sprint, la macchina è andata bene”Ferrari entrambe sul podio nella Sprint Race di Shanghai (Cina), quinto appuntamento del Mondiale 2026 di F1.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: MotoGp, Jorge Lorenzo chiaro: Aprilia attaccata all’asfalto. Solo Bez può perdere; Marco Bezzecchi leader insoddisfatto della MotoGP: la sua missione per Le Mans; Marco Bezzecchi affronta le sfide per conquistare il terzo posto al MotoGP di Francia - È stato sicuramente un weekend difficile.; Danilo Petrucci elogia la straordinaria maturità di Marco Bezzecchi nella lotta per il titolo MotoGP 2026.

Marco Bezzecchi soddisfatto: Podio positivo nella Sprint. Gara bagnata domani? Sarà un bel test per tuttiMarco Bezzecchi è soddisfatto dopo aver concluso in terza posizione la Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo storico tracciato di Le Mans il ... oasport.it

Bagnaia e Bezzecchi sul podio a Le Mans: ma la sprint è di Martin! Brutto incidente per MarquezIl duo azzurro si piazza alle spalle del pilota spagnolo in Francia, rispettivamente al secondo e al terzo posto. tuttosport.com

Jorge Martin ha vinto la sprint del GP di Francia, sul circuito di Le Mans. Il pilota dell'Aprilia, partito dall'ottava posizione in griglia, ha preceduto la Ducati di Francesco Bagnaia ed il compagno di team Marco Bezzecchi. EPA/YOAN VALAT x.com

Dovrebbe la MotoGP introdurre una regola sui tear-off dopo l'incidente di Marco Bezzecchi a Jerez reddit