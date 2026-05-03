A Milano, l'Umbria Jazz si prepara a portare sul palco non solo musica, ma anche i sapori autentici dell’Umbria. Durante l’evento, i visitatori potranno scoprire come la musica possa valorizzare i prodotti DOP della regione. Nell’Arena Listone Giordano si terranno dimostrazioni e assaggi di alcune delle eccellenze agroalimentari più rappresentative dell’Umbria, offrendo un’esperienza che unisce cultura e gastronomia.

? Cosa scoprirai Come farà la musica a vendere i prodotti DOP umbri?. Quali eccellenze agroalimentari arriveranno nell'Arena Listone Giordano di Milano?. Perché il modello cooperativo è fondamentale per questo progetto estivo?. Dove si terranno le serate esclusive per i buyer internazionali?.? In Breve Lorenzo Mariani e Alessandro Torricelli promuovono il sistema cooperativo umbro a Milano.. Progetto finanziato tramite il Complemento di Sviluppo rurale per l’Umbria 2023–2027.. Bovinitaly, Gruppo Grifo e Naturalmiele presentano prodotti certificati IGP e Bio.. Sei serate evento si terranno estivamente presso le Logge di Braccio a Perugia.. Lunedì 4 maggio la Fondazione Umbria Jazz presenta il programma estivo dell’Arena Listone Giordano a Milano, unendo la musica internazionale alle eccellenze del sistema cooperativo agroalimentare umbro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: l’Umbria Jazz unisce musica e sapori d’eccellenza

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