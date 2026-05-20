Anziani e bambini insieme per un mese | i laboratori di lettura e creatività a Lambrate

Per un mese, anziani e bambini si sono riuniti per partecipare a laboratori di lettura e attività creative presso il quartiere di Lambrate. La rsa I Mulini, gestita dal gruppo Sereni Orizzonti, ha collaborato con i piccoli della scuola dell'infanzia Pini per portare avanti il progetto chiamato “Fili di storie”. Giovedì scorso, si è concluso questo ciclo di incontri, durante i quali si sono svolte varie attività condivise tra le due generazioni.

Gli ospiti della rsa I Mulini di Lambrate, gestita dal gruppo Sereni Orizzonti, e i bambini della scuola dell'infanzia Pini hanno concluso giovedì scorso “Fili di storie”. Il progetto ha unito generazioni diverse attraverso laboratori di lettura e attività manuali. L'iniziativa ha coinvolto le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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