Ultimo chiama Pieraccioni risponde… con uno show nel teatro più piccolo d’Italia
L’attore e comico italiano ha scelto di portare il suo spettacolo in uno dei teatri più piccoli del paese. L’evento si svolge in una sala con poche centinaia di posti, e ha già registrato il tutto esaurito. La serata include un monologo e momenti di interazione con il pubblico. La data è fissata per questa estate, con biglietti venduti in poche ore.
Firenze, 8 luglio 2026 – Ultimo chiama (a raccolta), Pieraccioni risponde (con la sua inconfondibile comicità). E così. Mentre sul web impazzai, complimenti (a cominciare da quello del Komandante Vasco Rossi che ha scritto "Kom.plimenti! Ogni record è fatto per essere battuto) e like sul concerto dei record, il comico toscano, sempre molto attivo sei social, dice la sua, postando una foto di lui sempre a Roma ma su ben altro palcoscenico, mentre ne calca uno minuscolo davanti a sedie tutte rigorosamente vuote. Ultimo ha battuto il record di Vasco Rossi per le presenze al suo. concerto di Roma Pieraccioni vs Ultimo . “ Altro che Ultimo! Record alla rovescia – scrive Pieraccioni su Instagram -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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