Ultimo chiama Pieraccioni risponde… con uno show nel teatro più piccolo d’Italia

Notizia in breve

L’attore e comico italiano ha scelto di portare il suo spettacolo in uno dei teatri più piccoli del paese. L’evento si svolge in una sala con poche centinaia di posti, e ha già registrato il tutto esaurito. La serata include un monologo e momenti di interazione con il pubblico. La data è fissata per questa estate, con biglietti venduti in poche ore.