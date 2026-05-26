A Monte Sant’Angelo prosegue il Festival di Teatro per le Scuole Con gli Occhi Aperti con il teatro più piccolo del mondo l’itinerario in cuffia fra le vie del centro storico e un sit-in teatrale

Da ilsipontino.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel centro storico di Monte Sant’Angelo, il Festival di Teatro per le Scuole “Con gli Occhi Aperti” continua con diverse iniziative. È in corso una rappresentazione del teatro più piccolo del mondo e un itinerario in cuffia tra le vie del paese. Inoltre, è stato organizzato un sit-in teatrale che coinvolge gli studenti e il pubblico presente. Le attività si svolgono nelle strade e nelle piazze del centro storico, coinvolgendo diverse fasce di età.

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Giovedì 28 maggio, alle ore 19.00 in Piazza De’ Galganis, si parte con “Istruzioni sulla felicità”, un sit-in teatrale che sposta in piazza il laboratorio degli Apocrifi con gli adolescenti di Monte. Dopo il successo di Mattinata, il teatro all’italiana più piccolo del mondo arriva a Monte Sant’Angelo, un modello in miniatura che ha un ingresso molto basso: per entrarci, da adulti, bisogna abbassarsi, come in un inchino, per ricordarci che l’infanzia vive dentro ciascuno di noi e che, se risvegliata, ci sorprende riattivando su di noi uno sguardo sul mondo fatto di innocenza e stupore. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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