A Morterone, il più piccolo comune italiano, i farmaci urgenti vengono consegnati tramite droni. La città, situata in provincia di Lecco, ha adottato questa soluzione per garantire consegne rapide ai residenti in situazioni di emergenza. La tecnologia viene utilizzata per superare le difficoltà legate alla posizione geografica e alle strade strette del borgo. Questo metodo rappresenta un esempio di innovazione nell’ambito delle consegne sanitarie.

Morterone (Lecco), 30 aprile 2026 – I medicinali urgenti a Morterone arrivano dal cielo. Nel paese più piccolo d’Italia, abbarbicato a mille metri di quota alle pendici del Resegone, montagna simbolo di Lecco e di quel ramo di quel lago di Como, a 17 chilometri e tre quarti d’ora di strada tutta tornanti sull’orlo del precipizio dal resto del mondo, i farmaci, ma anche altri beni di prima necessità, verranno trasportati con il drone per tagliare tempi e distanze. Serviranno sia per gli anziani che lo popolano – stanziali, villeggianti piuttosto che turisti, che necessitano di farmaci salvavita – sia per chi gestisce aziende agricole, l’unico ristorante e le altre poche attività che invece hanno bisogno di rifornimenti costanti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morterone borgo hi-tech, nel paese più piccolo d’Italia i farmaci arrivano con il drone

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